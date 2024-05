Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 14,58 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 14,58 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,70 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 413.892 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Mit einem Zuwachs von 35,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,53 USD. Mit einem Kursverlust von 34,64 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.03.2024 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,41 Mrd. USD im Vergleich zu 4,43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 20.06.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

