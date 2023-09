Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 15,37 USD ab.

Die Carnival-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 2,4 Prozent auf 15,37 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,93 USD aus. Bei 15,47 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 104.968 Carnival-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,53 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 27,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,12 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 60,17 Prozent Luft nach unten.

Carnival ließ sich am 26.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.911,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 2.401,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2023 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,958 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

NYSE-Wert Carnival-Aktie im Minus: "Carnival Jubilee" verlässt Meyer-Werft

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen