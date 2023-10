Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Freitagmittag fester

So bewegt sich Carnival

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 12,66 EUR.

Die Aktie legte um 11:56 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,66 EUR zu. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 12,69 EUR. Bei 12,67 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.721 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 29,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 100,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.09.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent auf 6.854,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.305,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 20.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,092 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

