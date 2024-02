Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 15,75 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 15,75 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 15,70 USD. Bei 15,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 386.087 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,38 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 46,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 21.12.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,85 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 5.397,00 USD gegenüber 3.839,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,998 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

