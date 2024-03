Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carnival-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 14,74 EUR.

Um 11:54 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 14,74 EUR. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 14,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.531 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 21,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 7,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 21.12.2023. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,85 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.397,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.839,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 0,998 USD im Jahr 2024 aus.

