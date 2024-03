Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,16 USD zu.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 16,16 USD. Bei 16,23 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,16 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 754.648 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,38 USD fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 92,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 21.12.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,85 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.397,00 USD – ein Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 3.839,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,998 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

