Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 14,39 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 14,39 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,39 USD nach. Bei 14,53 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 440.929 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 37,18 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 9,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.03.2024 hat Carnival die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent auf 5,41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.06.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester