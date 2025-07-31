Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Donnerstagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 29,41 USD zu.

Das Papier von Carnival legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 29,41 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 29,70 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,64 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 346.967 Carnival-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,00 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 5,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (13,96 USD). Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 110,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.06.2025 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,33 Mrd. USD – ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 2,00 USD je Aktie aus.

