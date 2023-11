Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Carnival im Blick

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 12,38 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,38 USD. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 12,38 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,25 USD. Zuletzt wurden via New York 318.738 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,55 USD. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 36,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2022 bei 7,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Carnival ließ sich am 29.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von -0,58 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.854,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.305,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2023 -0,091 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

