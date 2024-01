Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagmittag schwächer

Carnival im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carnival. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 15,74 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 15,74 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 15,62 EUR. Bei 15,74 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.561 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 17,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 100,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 21.12.2023 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.397,00 USD im Vergleich zu 3.839,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 0,971 USD je Aktie aus.

