Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,7 Prozent auf 15,71 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 15,71 USD abwärts. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 15,62 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 15,95 USD. Bisher wurden heute 32.385 Carnival-Aktien gehandelt.

Am 23.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,70 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 20,28 Prozent niedriger. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,38 USD. Mit einem Kursverlust von 46,67 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 21.12.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.397,00 USD gegenüber 3.839,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 21.03.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,998 USD je Aktie belaufen.

