Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Carnival am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,5 Prozent auf 17,50 USD zu.

Das Papier von Carnival konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,5 Prozent auf 17,50 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,82 USD an. Bei 17,68 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 1.056.225 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2025 bei 28,72 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 64,11 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,78 USD ab. Mit Abgaben von 21,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Am 21.03.2025 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,17 USD je Aktie gewesen. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,81 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 19.06.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,86 USD fest.

