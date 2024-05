Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Mittwochnachmittag ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 14,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 14,08 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,98 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,01 USD. Zuletzt wurden via New York 540.753 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 40,20 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,69 USD fiel das Papier am 13.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,21 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Carnival veröffentlichte am 27.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,41 Mrd. USD gegenüber 4,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 20.06.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester