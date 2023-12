Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag tiefer

Kurs der Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 17,91 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 17,91 USD. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 17,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,95 USD. Bisher wurden via New York 859.230 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 8,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.12.2022 bei 7,54 USD. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 137,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival gewährte am 29.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,58 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.854,00 USD – ein Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 4.305,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,073 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

