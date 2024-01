Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagmittag mit Verlusten

Carnival im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 15,70 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 15,67 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 15,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 10.454 Stück.

Am 05.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 14,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 7,86 EUR. Mit Abgaben von 49,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.839,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.397,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,964 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

