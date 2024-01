Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Carnival im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 17,12 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 17,12 USD. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,07 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,13 USD. Zuletzt wechselten 513.826 Carnival-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,38 USD am 16.03.2023. Mit einem Kursverlust von 51,05 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 21.12.2023 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,85 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 3.839,00 USD eingefahren.

Die Carnival-Bilanz für Q1 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,964 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain

Aufschläge in New York: S&P 500 legt mittags zu