Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 17,34 USD.

Die Carnival-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 17,34 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,56 USD aus. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 17,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 55.376 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,70 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 21.12.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,85 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 5.397,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.839,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Carnival-Bilanz für Q1 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,964 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

