Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 15,56 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 15,56 USD. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 15,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 575.244 Carnival-Aktien.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (8,38 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 21.12.2023. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,85 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.839,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 0,998 USD im Jahr 2024 aus.

