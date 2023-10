Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 12,23 EUR nach.

Die Carnival-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:35 Uhr um 2,4 Prozent auf 12,23 EUR nach. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,12 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,49 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 19.400 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 17,95 EUR markierte der Titel am 05.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 46,77 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,31 EUR). Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 48,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 29.09.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,58 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.854,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.305,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.12.2023 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Carnival im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,089 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

