Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 28,82 USD nach.

Die Carnival-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,82 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 28,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 328.998 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 markierte das Papier bei 32,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 12,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 47,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.09.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je Carnival-Aktie belaufen.

