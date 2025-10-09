Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 28,82 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Carnival-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,82 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 28,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 328.998 Carnival-Aktien den Besitzer.
Am 12.09.2025 markierte das Papier bei 32,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 12,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 47,68 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 29.09.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je Carnival-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie
Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein
Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line
Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired
Analysen zu Carnival Corp & plc paired
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|Carnival Peer Perform
|Wolfe Research
|21.06.2019
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|26.12.2018
|Carnival Accumulate
|Standpoint Research
|19.06.2018
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.03.2018
|Carnival Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2018
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.03.2018
|Carnival Overweight
|Barclays Capital
|20.12.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|29.03.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|22.03.2017
|Carnival Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|Carnival Peer Perform
|Wolfe Research
|21.06.2019
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|26.12.2018
|Carnival Accumulate
|Standpoint Research
|21.12.2017
|Carnival Equal Weight
|Barclays Capital
|29.03.2017
|Carnival Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|23.09.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.09.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|18.03.2009
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|10.12.2008
|Carnival sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carnival Corp & plc paired nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen