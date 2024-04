Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carnival

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 15,07 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 2,8 Prozent auf 15,07 USD ab. Bei 15,03 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 15,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 633.723 Carnival-Aktien.

Am 23.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,74 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,99 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 73,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -0,55 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.406,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.432,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carnival am 20.06.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2024 aus.

