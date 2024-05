Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verliert am Freitagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,47 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 14,47 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 14,44 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 14,62 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 380.854 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 19,74 USD markierte der Titel am 23.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,42 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,69 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,07 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,41 Mrd. USD im Vergleich zu 4,43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.06.2024 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2024 1,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester