Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag an Boden

Carnival im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carnival legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 17,65 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 17,65 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,66 USD zu. Mit einem Wert von 17,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 406.864 Carnival-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,55 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,12 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 65,33 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carnival ließ sich am 26.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 104,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.911,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.401,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,141 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

