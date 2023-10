Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,01 EUR nach oben.

Um 12:01 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,01 EUR nach oben. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,15 EUR an. Bei 11,94 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 26.376 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 17,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 49,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,50 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carnival ließ sich am 29.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 6.854,00 USD gegenüber 4.305,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 20.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Carnival im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,089 USD einfahren.

