Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 13,04 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 13,04 USD zu. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,06 USD. Bei 12,83 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 720.623 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,55 USD. Gewinne von 49,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 53,07 Prozent Luft nach unten.

Am 29.09.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -0,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6.854,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.305,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,089 USD je Carnival-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 am Montagnachmittag

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt mittags