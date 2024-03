Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,21 USD abwärts.

Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 16,21 USD. Die Carnival-Aktie sank bis auf 16,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,30 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.088.311 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,74 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 8,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 48,30 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,85 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.839,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2024 1,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

