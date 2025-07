Notierung im Fokus

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Carnival

11.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 28,89 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 28,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,78 USD aus. Mit einem Wert von 29,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 538.858 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2025 bei 30,46 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,45 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Abschläge von 52,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Carnival ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,07 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,98 USD im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

