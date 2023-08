Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Nachmittag ab

So entwickelt sich Carnival

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,5 Prozent auf 16,93 USD ab.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,5 Prozent auf 16,93 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 16,92 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 622.731 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,55 USD. 15,48 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,12 USD. Mit einem Kursverlust von 63,85 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 26.06.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,64 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent auf 4.911,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.401,00 USD in den Büchern gestanden.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,141 USD je Carnival-Aktie.

