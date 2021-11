Carnival Aktie News: Carnival gibt ab

Der Carnival-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 20,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 20,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 900 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 26,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2020 gab der Anteilsschein bis auf 12,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,147 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Carnival Corp. & plc ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com