Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 17,27 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 17,27 USD. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 17,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 808.544 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 12,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 8,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 51,48 Prozent wieder erreichen.

Carnival gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,85 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.397,00 USD – ein Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 3.839,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,965 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain

Aufschläge in New York: S&P 500 legt mittags zu