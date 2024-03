Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Carnival im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 16,13 USD ab.

Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 16,13 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 15,92 USD. Bei 16,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 1.090.894 Stück.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,42 Prozent hinzugewinnen. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,38 USD. Abschläge von 48,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 21.12.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.397,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 3.839,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 1,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

