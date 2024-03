Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Vormittag südwärts

Carnival im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 14,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 14,75 EUR. Bei 14,86 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.424 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 17,95 EUR erreichte der Titel am 06.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 46,71 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.12.2023 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,85 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.397,00 USD im Vergleich zu 3.839,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 21.03.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,00 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Zurückhaltung in New York: S&P 500 schließt im Minus

Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag

NYSE-Handel So steht der S&P 500 mittags