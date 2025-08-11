Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Dienstagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 29,27 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 29,27 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 29,48 USD. Bei 28,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 426.679 Carnival-Aktien.
Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 5,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.
Am 24.06.2025 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 6,33 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 2,00 USD im Jahr 2025 aus.
Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein
Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line
Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe
