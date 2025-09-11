DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.905 -0,4%Nas22.118 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Freitagnachmittag ab

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 32,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
27,42 EUR -0,21 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 32,21 USD. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 32,13 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 264.158 Carnival-Aktien.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD. 1,82 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,08 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Carnival veröffentlichte am 24.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

