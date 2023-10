Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 12,43 USD.

Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 12,43 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 12,36 USD. Mit einem Wert von 12,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 472.639 Carnival-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2023 auf bis zu 19,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,56 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 47,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carnival ließ sich am 29.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.854,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 4.305,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,089 USD je Carnival-Aktie.

