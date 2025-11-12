DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.314 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Nachmittag zu

12.11.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 27,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
23,59 EUR 0,42 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 27,50 USD. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 27,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,95 USD. Zuletzt wurden via New York 358.868 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,08 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 45,16 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Carnival gewährte am 29.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,33 USD, nach 1,26 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 2,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

