Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 2,8 Prozent auf 17,62 USD ab.

Um 22:15 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 17,62 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 17,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.331 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,53 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 10,84 Prozent wieder erreichen. Am 24.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,54 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 57,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 29.09.2023. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -0,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.854,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.305,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.12.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,073 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 schließt mit Gewinnen

Montagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich fester

Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste