Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Carnival. Im AMEX-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Carnival legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 15,48 USD. Der Kurs der Carnival-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,61 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 25.585 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,70 USD. 27,30 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (8,38 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 45,88 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Carnival veröffentlichte am 21.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Carnival ebenfalls -0,85 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.397,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.839,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,998 USD je Aktie belaufen.

