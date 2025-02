Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 26,07 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 26,07 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,33 USD aus. Bei 26,08 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 477.708 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 28,72 USD markierte der Titel am 01.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,16 Prozent. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 47,14 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 20.12.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival -0,04 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Carnival am 01.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 1,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

