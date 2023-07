Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 18,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 18,11 USD. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 18,00 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 18,32 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.191.742 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,55 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,12 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Carnival gewährte am 26.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -1,64 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.911,00 USD – ein Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 2.401,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Carnival wird am 28.09.2023 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,148 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

