Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Carnival

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 18,21 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 3,7 Prozent auf 18,21 USD. Bei 18,20 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,00 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 85.932 Carnival-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,53 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 197,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.06.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -1,64 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 4.911,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 104,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.401,00 USD erwirtschaftet worden.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,148 USD je Carnival-Aktie.

