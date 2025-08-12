DAX24.210 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.722 +0,6%Nas21.703 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,82 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Aktie im Blick

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Mittwochnachmittag

13.08.25 16:09 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 30,09 USD.

Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,23 USD. Mit einem Wert von 29,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 543.401 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 31,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,02 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2024 Kursverluste bis auf 14,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 51,69 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Carnival ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival 0,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,00 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

mehr Analysen