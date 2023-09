Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival büßt am Mittwochnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 15,02 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 15,02 USD. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 14,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,22 USD. Zuletzt wurden via New York 567.027 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 30,20 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 26.06.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,64 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 4.911,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 104,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.401,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Carnival-Bilanz für Q3 2023 wird am 28.09.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,142 USD je Carnival-Aktie.

