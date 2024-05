Carnival im Blick

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival schiebt sich am Nachmittag vor

14.05.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,58 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 14,58 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 14,76 USD. Bei 14,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 512.960 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2023 Kursverluste bis auf 9,83 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 48,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 27.03.2024. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,98 Prozent auf 5,41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Carnival wird am 20.06.2024 gerechnet. Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,01 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester

