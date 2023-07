Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,62 EUR.

Die Carnival-Aktie musste um 12:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 15,62 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 15,57 EUR. Bei 15,81 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 40.312 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2023 markierte das Papier bei 17,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,31 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 147,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 26.06.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.911,00 USD – ein Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 2.401,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,148 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen

Ausblick: Carnival stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor