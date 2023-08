Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 16,63 USD.

Die Carnival-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 16,63 USD. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,48 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 16,65 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 641.821 Stück gehandelt.

Am 06.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,55 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,56 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,12 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 26.06.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -1,64 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.911,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.401,00 USD in den Büchern standen.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2023 -0,141 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

