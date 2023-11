Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag auf Höhenflug

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,6 Prozent auf 13,62 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 6,6 Prozent auf 13,62 USD. Bei 13,66 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,55 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.095.952 Stück gehandelt.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2022 bei 7,54 USD. Mit Abgaben von 44,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 29.09.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach -0,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.854,00 USD – ein Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 4.305,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 20.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,091 USD ausweisen wird.

