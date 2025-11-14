Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 25,94 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 25,94 USD. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 25,30 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 438.418 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,43 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 41,87 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.09.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe