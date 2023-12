Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,0 Prozent auf 19,00 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 19,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carnival-Aktie bisher bei 19,05 USD. Bei 18,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 1.896.530 Stück.

Am 06.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,55 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 2,81 Prozent niedriger. Am 24.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,34 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carnival ließ sich am 29.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,58 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6.854,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 59,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.305,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 präsentieren.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,070 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 schließt mit Gewinnen

Montagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich fester

Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste