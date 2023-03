Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag auf rotem Terrain

Die Carnival-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:59 Uhr um 4,6 Prozent auf 8,11 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 8,08 EUR. Bei 8,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 42.118 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 19,44 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 58,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (6,31 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,68 Prozent.

Am 21.12.2022 hat Carnival die Kennzahlen zum am 30.11.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -1,72 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 198,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.839,00 USD im Vergleich zu 1.287,00 USD im Vorjahresquartal.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 23.03.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,083 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

